DXOMark : la caméra avant de l'iPhone 11 en retard face à ses concurrents

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Comme vous le savez certainement, le site web DXOMark est devenu la référence des tests de caméras des derniers smartphones, attribuant des notes et faisant des comparatifs entre les différents modèles.



Ce coup-ci, et avec un peu de retard, c'est l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro qui étaient sous le feu des projecteurs avec sa caméra avant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple a encore du travail à faire à ce niveau-là... comme sur la caméra arrière de l'iPhone 11 de base.

L'iPhone 11 est en retard face à la concurrence pour les selfies

Il faut savoir que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro utilisent la même technologie de caméra frontale, il n'y a donc pas de différence pour les résultats. L'une des principales améliorations, c'est la mise en place d'un objectif à angle plus large permettant une meilleure mise au point et de capter davantage au cadre.



L'effet bokeh a également droit aux louanges, "offrant une excellente mise au point à la plupart des distances, avec une profondeur de champ étendue assurant une bonne mise au point pour les portraits et les arrière-plans de groupe."



Le traitement HDR d'Apple "garantit également un très bon contrôle des hautes lumières dans des conditions de forte luminosité" avec tout de même des échecs notables.



Du côté de la vidéo, il y a des améliorations notamment du côté de l'exposition et de la texture.



Malgré ces améliorations, l'iPhone 11 semble souffrir d'un grand retard face à ses concurrents, avec notamment des problèmes de balance des blancs, de bruit visible, de visages flous à longue distance et de "distorsion des visages vers les bords du cadre".



Ainsi, L'iPhone 11 se classe au 10e rang des caméras selfie avec un score de 91, là où l'iPhone XS Max se classe 15ème avec 82.



Source