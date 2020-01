La Nintendo Switch dépasse la SNES en termes de vente !

Nouveau record pour la Nintendo Switch. Après avoir dépassé les ventes de la N64 en avril 2019, elle vient de faire mieux que la Super Nintendo, la SNES aussi connue sous le nom de Super Famicom au Japon.

52 millions de Switch vendues en trois ans

Sortie début 2017, la console portable de Nintendo entre donc un peu plus dans l'histoire en dépassant l’illustre Super Nintendo, la console 16-bits des années 90 (sortie en 92).



En publiant les résultats financiers en date du 31 décembre 2019, Nintendo a permis de constater que les ventes de la Nintendo Switch ont atteint les 52,48 millions, à comparer avec les 49,1 millions de la Super Nintendo. Les raisons sont multiples avec en premier lieu une démocratisation des jeux vidéo qui permet de toucher bien plus de monde, mais aussi des titres de grande qualité et exclusifs comme Zelda, Mario, Luigi et autre Pokémon qui s'écoulent par dizaines de millions. De plus, son prix relativement contenu et la possibilité de jouer en mobilité et dans le salon, ont certainement contribué à sa popularité. Sans oublier la version Lite qui se concentre sur le jeu nomade et qui est vendu à moins de 200€.



En attendant une éventuelle Switch Pro plus chère et plus puissante (4K ?), voilà qui prouve que les jeux mobiles, la Switch, les consoles de salon et le PC peuvent tous cohabiter...



Prochaine étape, les 62 millions de ventes de la NES, avant de s'attaquer aux 101 millions de la Wii.



