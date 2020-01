Satechi : Un adaptateur 7 ports en USB-C pour MacBook

Autre bonne nouvelle dans ce qu’a annoncé Satechi c’est que la sortie vidéo prend en charge la 4K à 30 Hz. Vous n’aurez donc aucune difficulté à brancher un écran externe compatible 4K. L'accessoiriste propose plusieurs coloris comme le noir, l’argent ou le gris sidéral, bien évidemment ces couleurs n’ont pas été sélectionnées par hasard, puisqu’il s’agit des couleurs qu’on a l’habitude de voir dans la gamme MacBook d’Apple. Commercialisé à un prix raisonnable, Satechi propose son adaptateur multi-ports à seulement 69€. Il est disponible sur Amazon et sur le site officiel de la marque . Et si vous trouvez cela cher, nous avions présenté une alternative chez Dodocool à moins de 40€ !

Grâce à Apple, les accessoiristes se font plaisir dans les adaptateurs pour MacBook. C’est le cas justement de Satechi qui a annoncé tout récemment lancer un nouvel adaptateur multi-ports à destination des nouveaux MacBook qui ne possèdent que de l’USB-C. Pour faire simple, grâce à ce nouvel adaptateur, il sera possible de connecter une prise Ethernet (en Gigabit) a votre Mac, un câble HDMI, un câble USB-C de 60W, deux ports USB-A et des lecteurs de carte micro / SD. En gros, tout ce qui manque sur le MacBook est oublié grâce à cet adaptateur !

Si vous êtes un utilisateur de MacBook, vous avez peut-être déjà ressenti un malaise dans les connectiques, en effet le dernier MacBook Pro 16 ne possède que des ports USB-C et manque cruellement de port USB ou même de port Ethernet. Et la plupart des MacBook récents sont sur le même modèle.

