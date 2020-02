Les développeurs plus intéressés par la PlayStation 5 que par la Xbox Series X ?

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

1

L'année 2020 risque d'être bouillante dans le secteur des jeux vidéo : entre l'avènement des services de streaming et l'arrivée des deux nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft, les joueurs risquent de se frotter les mains.



En effet, la période hivernale devrait marquer la commercialisation officielle de la PS5 et de la Xbox Series X avec à son bord l'introduction de belles technologies et l'arrivée d'exclusivités.



Seulement, selon un sondage créé par les organisateurs de la Game Developers Conference, les développeurs sembleraient plus intéressés par la console nippone.

La PS5 aurait plus la cote que la Xbox Series X

Comme à chaque sortie de la nouvelle génération de consoles de salon, une compétition se basant sur les ventes et la popularité auprès des joueurs sévit entre Microsoft et Sony.



Étonnamment, du côté des développeurs, le camp semble être choisi : les organisateurs de la Game Developers Conference ont questionné 4 000 employés différents sur leurs préférences de plateforme, et le résultat est assez significatif. 38 % d’entre eux préfèrent la PS5, 25 % pour la Xbox Series X et 50 % préfèrent travailler sur des jeux PC.



Mais, pourquoi une telle préférence ? Tout simplement en se basant sur les ventes de la précédente génération : la PS4 est la quatrième console la plus vendue dans le monde, de tous les temps.



Jusqu'à présent, nous n'en savons que très peu sur la console nippone si ce n'est qu'elle embarquera un processeur AMD Zen 2, un GPU Ryzen DNA, la technologie ray tracing ou encore un disque dur SSD.



Source