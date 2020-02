Fire Emblem Heroes : arrivée d'un abonnement payant "FEH Pass"

Guillaume Gabriel

La semaine dernière, nos confrères de Sensor Tower, spécialisés dans l'analyse des revenus provenant de l'App Store et du Play Store, affirmaient que Nintendo venait d'atteindre le milliard de dollars de revenus grâce aux jeux mobile.



Parmi les jeux du géant nippon, c'est Fire Emblem Heroes (v4.1.1, 178 Mo, iOS 8.0) qui décrochait la médaille d'or en surprenant son petit monde : il est le jeu mobile le plus populaire de Nintendo à ce jour avec 656 millions de dollars, soit 61%, des revenus mobiles de la firme.



Pire encore, ce chiffre risque de monter en flèche dans les prochains mois avec l'arrivée d'un abonnement payant du nom de FEH Pass.

Fire Emblem Heroes lance son abonnement payant

À la manière des autres free-to-play qui sont dans la tendance (dont Mario Kart Tour), Nintendo a fait le choix de lancer un abonnement payant au sein de son jeu Fire Emblem Heroes.



Avec un lancement prévu le 6 février au prix de 11,49€ par mois, les joueurs abonnés auront le droit à deux héros "resplendissants" 5* par mois avec tenues spéciales (pour le premier mois, il s'agira de Lyn et Cordelia), des quêtes Pass Feh exclusives, un soutien d'invocateur étendu, la possibilité de rejouer un tour et pouvoir lancer automatiquement la même carte plusieurs fois d'affilée.



De plus, rappelons que le jeu célèbre son troisième anniversaire en ce moment même et que des évènements spéciaux sont disponibles.

