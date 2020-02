Netflix va ajouter One Piece et Dragon Ball prochainement !

Alban Martin

Bonne nouvelle pour les amateurs d'animes japonais puisque le géant Netflix a lancé un sondage sur Twitter afin de savoir quels mangas ses utilisateurs attendent le plus. Mais au-delà des réponses, c'est plutôt une indication dans la question qui nous a interpelé : ne pas citer One Piece et Dragon Ball.



Pourquoi ? Car les deux saga sont déjà en cours d'acquisition par Netflix et pourraient arriver prochainement. Ce sont les deux mangas les plus vendus au monde, One Piece en tête.



Dragon Ball : les épisodes bientôt sur Netflix



Voilà ce qu'on peut lire sur Wikipédia à propos de Dragon Ball :

Dragon Ball est une série de mangas créée par Akira Toriyama, celui-ci s'inspirant librement du roman de Wu Cheng'en La Pérégrination vers l'Ouest. Elle est publiée pour la première fois dans le magazine Weekly Shōnen Jump de 1984 à 1995 et éditée en albums de 1985 à 1995 par Shūeisha.

C'est chronologiquement la quatorzième histoire d'Akira Toriyama. L'action se déroule dans un univers imaginaire ayant des ressemblances avec la Terre, The World, dans lequel se situent d'autres œuvres du même mangaka. Ainsi, l'auteur intègre parfois des personnages appartenant à une histoire différente, en signe de connivence avec le lecteur.

Dragon Ball raconte l'histoire de Son Goku, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même après sa mort. Accompagné de nombreux personnages, il cherche à plusieurs reprises les sept Dragon Balls. Il s'agit de boules de cristal magiques qui permettent, si elles sont réunies, de faire apparaître le dragon Shenron, capable d'exaucer le souhait de quiconque prononce face à lui une formule spécifique. Pendant son parcours, San Goku et ses amis deviennent de plus en plus fort avec des capacités de transformer (sayan), de fusion et autre téléportation. Sans oublier les fameuses boules de feu, les Kaméhaméha.



Netflix devrait donc ajouter les centaines d'épisodes dans les mois qui viennent, en plus de quelques films actuellement disponibles sur la plateforme. Mais nul ne sait si on sera limité à Dragon Ball ou si Dragon Ball Z et autre seront également inclus.

One Piece : une série Live-Action sur Netflix

Voilà ce qu'on peut lire sur Wikipédia à propos de One Piece :

One Piece est une série de mangas shōnen créée par Eiichirō Oda. Elle est prépubliée depuis le 22 juillet 1997 dans le magazine hebdomadaire Weekly Shōnen Jump, puis regroupée en volumes reliés aux éditions Shūeisha depuis le 24 décembre 1997. Les droits de la série sont acquis par la société Toei Animation qui adapte le manga en anime, cette version est diffusée au Japon chaque dimanche depuis 1999. La série compte plus de 920 épisodes en 2020.

L'histoire de One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir ingéré par inadvertance un fruit du démon. Avec son équipage de pirates (le Chapeau de paille), Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates.



Pour se démarquer, Netflix va bientôt lancer la série live-action One Piece, produite par Tomorrow Studios. Eiichirō Oda est aux manettes depuis 2017 mais aucune intrigue n'a filtrée à propos de cette nouvelle saga



