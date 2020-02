Sony envisage Remote Play sur Switch, Apple TV et Android TV

Il y a 6 heures

Alban Martin

Alors que l'app Remote Play sur iPhone et iPad permet de jouer à ses jeux préférés sur un appareil Apple, le nippon Sony envisage sérieusement de répliquer sa solution sur d'autres plateformes comme la Nintendo Switch ou l'Apple TV. La firme a envoyé un sondage à quelques joueurs triés sur le volet pour savoir ce qu'ils en pensent et notamment sur quel support ils aimeraient pouvoir jouer.

Les jeux de PS4 sur Apple TV, Android TV et Nintendo Switch

En échange d'un potentiel chèque Amazon de 100$, les joueurs ont du répondre à plusieurs questions concernant leurs envies autour de la Playstation.



Voici les questions :

Utilisation de la lecture à distance avec une PS4 non connectée à Internet

Lecture à distance sur une Switch, Apple TV, Android TV

Masquer les commandes inutilisées du jeu pour permettre plus d'espace sur l'écran

Une manette DualShock mince pour les jeux portables

Accessoires exclusifs pour la lecture à distance

Disposition des boutons personnalisable

Connexion d'autres contrôleurs (Xbox) et souris / clavier

Lecture à distance hors ligne (mode offline)

Jeux PS1 et PS2 rétrocompatibles

Contrôle parental pour permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser la lecture à distance en même temps.

Vous voyez donc que les questions sont très précises et démontrent ce sur quoi la firme étudie actuellement pour son immense parc de consoles PS4 en place. Vu le succès de Remote Play sur iOS, Mac, PC et Android, il serait logique de pouvoir jouer à sa PlayStation 4 sur d'autres supports comme la Nintendo Switch, l’Apple TV ou Android TV. A chaque fois, les sondés ont du choisir une réponse entre « Pas du tout attirant » et « Extrêmement attirant » avec trois paliers intermédiaires.

Si vous n'avez jamais testé Remote Play, faites-le dès maintenant d'autant qu'on peut appairer sa manette de PS4 sur IOS 13 / iPadOS 13 et MacOS (depuis longtemps).



PS : la question sur le support d'une manette Xbox nous a surpris, comme quoi Sony est très ouvert d'esprit...