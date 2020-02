Apple prépare l'arrivée des CPU AMD sur Mac

Il y a 3 heures

Alban Martin

Et si Apple se tournait vers AMD pour les prochains processeurs de ses Mac ? Alors que la firme avait abandonné les processeurs PowerPC d'IBM au milieu des années 2000 au profit des CPU d'Intel, Apple pourrait effectuer un nouveau virage. Et cela pourrait être une surprise encore plus grande que la rumeur qui annonçait des processeurs maisons en 2020.

AMD : le nouveau partenaire d'Apple pour le Mac ?

Mais comment peut-on y croire ? Il suffit de regarder dans le code de la dernière beta de macOS Catalina 10.15.4, sortie mercredi. Le code source fait référence à des APU « Picasso », « Renoir » et « Van Gogh ». Toutes sont des puces AMD que l'on qualifie d'unité de calcul accéléré et qui accompagne les processeurs principaux. D'ailleurs, AMD croque de plus en plus son concurrent Intel avec des processeurs de grande qualité pour des prix plus que compétitifs. Le constructeur avait d'ailleurs présenté des puces Ryzen de troisième génération l'an passé avec des performances de haut vol grâce à une finesse de gravure de 7nm et qui pourraient très bien figurer dans les futurs iMac. Quand on sait que les processeurs Comet Lake d'Intel sont toujours gravés en 14 nm...



Alors remplacement ou choix supplémentaire. Apple pourrait proposer une option à ses clients, bien que cela ne lui ressemble guère. Nous suivrons tout cela avec attention, d'autant qu'AMD est déjà partenaire d'Apple pour les GPU (les cartes graphiques) et qu'il a convaincu Sony et Microsoft pour propulser les PS5 et Xbox Series X de fin 2020.



Enfin, une autre rumeur veut qu'Apple sorte un Mac pour gamers cette année, de quoi conforter cette hypothèse.



