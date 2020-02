Apple TV+ : La série Mythic Quest est disponible

Il y a 2 heures

William Teixeira

1

Comme tous les vendredis c’est le jour des nouvelles sorties d’épisodes et de séries sur Apple TV+ ! Aujourd’hui, c’est la nouvelle série Mythic Quest qui aborde le monde des developppeurs de jeux vidéos qui vient d’être ajoutée.

Du nouveau contenu pour Apple TV+

Une toute nouvelle production Apple vient d’être mise à disposition ce matin pour les abonnés de la plateforme de streaming. En effet, Mythic Quest est une série pour le moins original et rarement vue, puisqu’elle parle d’une équipe de développeurs qui ont pour mission de créer un jeu vidéo multijoueur avec pour objectif qu’il soit le plus grand jeu de tous les temps.

Apple a choisi de mettre en ligne tous les épisodes d’un coup, il y en 9 au total et chacun font environ 30 minutes.

La série devrait passionner les amateurs de jeux vidéos, qui seront probablement curieux de voir comment se passe la création d’un jeu multijoueur. En plus de montrer les coulisses de développement, la série mise aussi sur l’humour !



Comme le reste des séries, Mythic Quest est disponible en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos et en audio description.



Voici la bande-annonce :