Death Come True : le nouveau jeu du créateur de Danganronpa sortira en juin

L'année dernière, nous avons appris l'existence d'un certain jeu du nom de Death Come True : créé par Kazutaka Kodaka (le créateur Danganronpa) et Izanagi Games, on parle alors d'un jeu en full motion video.



Les premières images sont assez impressionnantes, et le petit plus, c'est qu'en plus de sortir sur PC et consoles, la nouvelle création fera un tour sur iOS et Android.

Death Come True s'annonce pour le mois de juin sur iOS

Pourquoi un tel engouement autour du jeu ? Comme dit plus haut, Death Come True a été pensé par le créateur de Danganronpa, une série de jeux vidéo de visual novel qui avait cartonné à l'époque.



Cette fois-ci, dans le nouveau jeu, on aura la possibilité de jouer au travers d'images dignes de films, avec plusieurs fins possibles. On y incarnera Makoto Karaki, un amnésique qui a le pouvoir de remonter le temps après chaque mort? Recherché par la police, décrit par les journaux TV comme étant un tueur recherché, il faudra découvrir ce qui se cache derrière le personnage.



Le jeu sera lancé simultanément sur PS4, Switch, PC, iOS et Android au prix de 15 euros, en juin 2020, sans que l'on sache si l'Europe fera partie de la première fenêtre de disponibilité.

