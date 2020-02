iPhone 9 : Un récent rapport affirme qu'il sera à partir de 399$

Il y a 2 heures (Màj il y a 59 min)

Julien Russo

3

Cela fait depuis plusieurs jours que les rumeurs s'enflamment à l'idée de la sortie d'un iPhone SE 2 ou iPhone 9 (le nom est encore incertain) courant du mois de mars 2020. Pour l'instant, nous avons peu d'informations sur ce modèle "low-cost", mais aujourd'hui un rapport a créé la surprise en parlant du prix !

À partir de 399 dollars

La révélation nous vient du magazine américain Fast Company qui affirme qu'Apple va sortir un nouvel iPhone avec un prix d'entrée de gamme, puisqu'il serait à partir de 399 dollars pour la configuration de stockage minimale (soit normalement du 64 Go).

Comme par hasard, cela vient confirmer les déclarations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui avait prédit lui aussi une tarification à partir de 399 dollars pour l’iPhone 9.



Vous l'aurez compris, ce nouvel iPhone qui vise un marché où les budgets sont plus restreints, reprendrait le même prix que l'iPhone SE, qui lui aussi était à un tarif de 399$, mais avec une capacité de 16 Go.

Il se pourrait que cette année cela change, puisque la firme de Cupertino a depuis éjecté la configuration de 16 Go estimant que c'était trop peu vu la taille des applications iOS de nos jours. En plus cela serait d'ailleurs une très mauvaise idée vu que la firme a depuis lancé ses services Apple Music et Apple Arcade, ce serait se mettre des battons dans les roues !

Les rumeurs s'intensifient autour de cet iPhone

Toutes les rumeurs se rejoignent pour dire qu'il devrait avoir un écran de 4,7 pouces (soit plus petit que l'iPhone 11) et sans bord (comme les récents iPhone).

Au niveau du processeur, on retrouverait la puce A13 de l'iPhone, ce qui permettrait d'obtenir une longévité sur le support des mises à jour d'iOS.



Si les rumeurs se confirment et voient justes, l'iPhone 9 ou iPhone SE 2 va voir le jour d'ici 1 mois environ. La firme de Cupertino devrait organiser une keynote courant mars, avec au programme probablement d'autres annonces.

Cet iPhone low cost sera sans aucun doute très bénéfique pour les marchés comme l'Inde où les smartphones des fabricants chinois sont en position de force depuis de nombreuses années.



Dans le reste du monde, ce nouvel iPhone devrait aussi exploser les ventes, puisque quand on regarde l'historique des ventes d'iPhone, les modèles à des prix "compétitifs" ont toujours été des succès impressionnants, il n'y a qu'à voir l'iPhone SE et l'iPhone XR...

On espère quand même qu'Apple ne sera pas dans l'obligation de décaler son planning de lancement à cause des difficultés de production due au Coronavirus en Chine, qui a stoppé la production d'iPhone chez Foxconn dans l'usine de Shenzhen.