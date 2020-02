Pico Tanks : des tanks, de la stratégie et du fun

Comme chaque semaine, nous vous avons concocté un article mettant en avant les nouveautés jeux au sein de l'App Store. Parmi eux, un certain Pico Tanks (v31.3, 544 Mo, iOS 10.0) s'est glissé, promettant des 3 contre 3, tanks contre tanks.



Seulement, après quelques heures de jeu, la création du studio Panda Arcade Pty Ltd vaut bien plus que quelques lignes dans une sélection hebdomadaire.



En effet, il faut bien avouer que le jeu est fun, très fun, et possède un concept déjà vu, mais toujours aussi prometteur.

Pico Tanks : des 3 contre 3 en ligne

Pico Tanks est un jeu de combat rapide mettant l'accent sur la stratégie d'équipe. Créez votre tank avec des milliers de combinaisons possibles. Rejoignez vos amis et participez à des batailles 3c3 avec plusieurs cartes et modes de jeu ! Communiquez avec votre équipe pour vaincre vos ennemis et remporter la victoire dans cette arène de combat JcJ en temps réel.



Voilà pour les bases ! Comme l'indique la petite description, vous mettrez la main sur un char qu'il vous sera possible de personnaliser au fur et à mesure de vos victoires.



Vous aurez ainsi le choix de votre arme principale, le poids de votre véhicule pour jouer sur la vitesse ou la solidité, mais surtout faire un look unique, pour en imposer sur le terrain de combat.



Pour ce faire, trois modes de jeu sont disponibles :

Brandir le drapeau : Capturez le drapeau et gardez-le le plus longtemps avant la fin du temps imparti

Aller chercher la cargaison : Attrapez la cargaison avant vos ennemis et apportez-la avec un tank à votre base avec la protection de votre équipe

Match à mort en équipe : Détruisez les tanks ennemis pour marquer des points et gagner

Les développeurs promettent des mises à jour fréquentes avec de nouveaux items et modes de jeu. Pico Tanks est gratuit, mais possède des achats intégrés.

