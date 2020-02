Alley : une aventure sombre entre Limbo et Monument Valley

Il y a 3 heures

Alban Martin

Alley est un nouveau jeu gratuit qui vient d'atterrir sur App Store et sur Play Store. Empruntant à des jeux mobiles comme Limbo pour l'ambiance et Monument Valley pour le gameplay, Alley a de solides arguments à faire valoir.



Regardez le trailer vidéo :

Alley : aidez la petite fille à vaincre ses peurs

Disponible depuis ce matin pour les appareils Android et iOS, Alley vous met dans la peau d'une petite fille qui est tombée dans un cauchemar apparemment inévitable né de sa peur d'avancer vers l'inconnu. Entourée de ses propres ombres et pièges, aidez-la à atteindre la lumière au bout de l'allée (le nom du jeu) en surmontant courageusement et prudemment ses peurs, étape par étape.



Il s'agit donc d'un jeu de type puzzle / aventure qui est un prétexte pour explorer un mystérieux labyrinthe à l'aide d'un seul doigt. Un tap ou un appui long suffira à vous faire avancer et, espérons, à rester en vie. Ombres, toiles d'araignées et autres pièges entraveront votre chemin, tandis qu'il faudra collectionner des souvenirs, des étoiles et des objets en tout genre qui vous aideront à progresser. Alley contient même des scènes secrètes et des phases bonus, comme un bon vieux Super Mario.



Si le jeu est gratuit, il propose des tenues payantes en achat intégré pour ceux qui veulent personnaliser leur héroïne.

Déguisez-vous avec 29 tenues uniques. Débloquez de nouvelles tenues à l'aide d'étoiles. Découvrez des scènes secrètes en ramassant le pissenlit. Envolez-vous vers le ciel et collectez autant d'étoiles que possible dans la phase bonus.



La difficulté du jeu n'est énorme, mais l'ambiance générale devrait intéresser un large panel de joueurs qui vont pouvoir s'occuper quelques heures avec ce joli titre signé GoGame.



Enfin, prévoyez iOS 9 minimum et 500 Mo d'espace disque. Et rendez-vous ici pour Android.

