Tesla : quand l’Autopilot se désactive d’une Model S d’occasion...

Drôle d'histoire qui nous arrive des États-Unis : un californien a voulu sa faire plaisir en s'offrant une Tesla d'occasion pour profiter des technologies qu'offre le géant américain tout en faisant des économies.



Ce dernier a alors opté pour une Model S avec les options Autopilot amélioré et Conduite entièrement autonome. Seulement, qu'elle ne fût pas la surprise de l'homme lorsque, à distance, la firme d'Elon Musk a tout bonnement désactivé les fonctionnalités...

Tesla désactive l'Autopilot d'un modèle d'occasion

La cause ? Une correction de la voiture car le client n'a pas payé pour bénéficier de ces deux options... Un audit a été mené pour examiner l'historique d'achats et voici la réponse donnée par Tesla :

Malheureusement la conduite entièrement autonome ne fait pas partie des options que vous avez achetées. Nous nous excusons pour la confusion.



Si vous êtes encore intéressé par ces fonctionnalités additionnelles nous pouvons commencer le processus d’achat pour ces mises à jour.

Bémol, c'est que le prix du rachat de ces options est alors de 8 000 dollars et que le revendeur avait assuré qu'elles étaient présentes dans le véhicule d'occasion.



Pire encore, le propriétaire du véhicule décide d'aller plus loin et de contacter un concessionnaire Tesla en indiquant vouloir acheter une voiture d'occasion tout en retirant l’option conduite entièrement autonome "pour faire des économies". Réponse : "si cela a été ajouté et que c’est une voiture d’occasion, Tesla ne le supprimera pas.



Deux poids, deux mesures ?



