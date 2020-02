Samsung présente ses trois Galaxy S20 et son Galaxy Z Flip à 1500€

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

Guillaume Gabriel

C'est aujourd'hui, mardi 11 février, que Samsung a décidé d'organiser son édition 2020 de son évènement Unpacked : ce dernier est très attendu pour les aficionados du constructeur, étant donné que c'est à cette occasion que le coréen fait la présentation de ses nouveaux smartphones haut de gamme ainsi que de petites surprises.



Cette année, les bruits de couloirs et les rumeurs ont eu raison des éventuels coups de théâtre malheureusement... On a donc pu assisté à l'arrivée des Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra et du nouveau téléphone pliable, le Z Flip.

Samsung fait la présentation de ses nouveaux téléphones 2020

C'est donc officiel, Samsung donne le coup d'envoi de la commercialisation de ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S20 et le Z Flip. Voici le résumé :

Galaxy S20

Pour sa nouvelle gamme de S20, Samsung semble avoir misé sur l'appareil photo et sur l'intelligence artificielle :

Écran OLED 120 Hz de 6,3 pouces

Compatible 5G

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+

8 Go de RAM

Batterie de 4000 mAh (compatible recharge rapide)

Deux modules photo avec ultra grand-angle, zoom optique 3x (principal de 64 MP)

Vidéo 8K

Caméra à l’avant de 40 mégapixels

128 Go de stockage

Couleurs : gris, bleu et rose

899 € pour la 4G, 999 € avec la 5G

Galaxy S20+

Écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces

Compatible 5G

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+

12 Go de RAM

Batterie de 4500 mAh (compatible recharge rapide)

Trois modules photo avec ultra grand-angle, zoom optique 3x (principal de 64 MP)

Module de temps de vol (ToF)

Vidéo 8K

Caméra à l’avant de 10 mégapixels

128 Go de stockage

Couleurs : gris, bleu et noir

1 099 €

Galaxy S20 Ultra

Écran OLED 120 Hz de 6,9 pouces

Compatible 5G

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+

16 Go de RAM

Batterie de 5000 mAh (compatible recharge rapide)

Trois modules photo avec ultra grand-angle, zoom optique 10x (principal de 108 MP)

Module de temps de vol (ToF)

Vidéo 8K

Caméra à l’avant de 40 mégapixels

128 Go/512 Go de stockage

Couleurs : gris et noir

1 349 € pour 128 Go, 1 549 € pour 512 Go

Z Flip

Il s'agit certainement du modèle le plus attendu de cet évènement, et Samsung a fait le choix de commencer par ce petit "One More Thing" dont nous avions déjà eu un petit aperçu durant une publicité diffusée durant les Oscars.



Comme les rumeurs le prédisaient, le téléphone pliable prend la direction du Motorola Razr, misant sur un smartphone à clapet, optant ainsi pour une touche nostalgique.



Samsung a tenu à rassurer les futurs clients sur la solidité de l'écran, pour éviter le petit fiasco de son grand frère, le Fold. Ainsi, une très fine couche de verre protège l'écran avec une charnière plus solide.



La sortie est prévue pour le 13 février avec un prix débutant à 1509 euros.

Écran AMOLED de 6,7 pouces (certifié HDR10+)

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+

8 Go de RAM

Deux batteries pour 3300 mAh (compatible recharge rapide)

Double capteur photo avec ultra grand-angle (12 MP)

256 Go de stockage

Les autres annonces de Samsung : Buds+, Netflix, Microsoft et Google

Le coréen frappe donc fort avec quatre téléphones haut de gamme dont un avec 16 Go de RAM, de la 8K en vidéo, un zoom optique x10, un écran 120 Hz, des capteurs temps de vol ou encore un produit qui se replie comme nos anciens appareils.



Du côté des écouteurs, Samsung a présenté ses Galaxy Buds+ en partenariat avec Spotify. Un appui long sur le bouton lance directement l’application. Sans compter que Samsung offre un abonnement YouTube Premium aux acheteurs des Galaxy S20.



De plus, il y a eu plusieurs annonces annexes comme un partenariat avec Google pour une meilleure intégration de Google Duo au sein des S20 permettant d'offrir une alternative à FaceTime sur Android.



On trouve aussi des contenus exclusifs sur Netflix, avec des bonus sur les coulisses de la création de certaines séries comme Narcos, Elite, Sintonia et Netflix is a Joke.



Enfin, il y a le partenariat avec Microsoft qui apporte Forza Street sur le Galaxy App Store. Sans compter xCloud qui arrive sur nos smartphones, et surtout les Samsung qui sont partenaires financiers.



