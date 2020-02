Coronavirus : Bill Gates avait prédit l'épidémie...

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Ce n'est une surprise pour personne, s'il y a bien un sujet d'actualité bouillant, c'est l'arrivée du coronavirus, son expansion actuelle et les dangers que l'épidémie représente.



Désormais considéré comme une urgence de santé mondiale, le coronavirus a dépassé la barre des 42 000 infectés, provoquant désormais plus de 1 000 décès.



Mais, le plus surprenant, c'est que ce nuage sombre avait été prédit par un certain Bill Gates, quelques mois auparavant. Il s’agit du fondateur de Microsoft, l’une des plus grandes entreprises high-tech au monde et concurrente d’Apple.

Bill Gates, devin au coeur d'un scandale ?

Ci-dessus, une vidéo publiée sur YouTube par la GatesFoundation en avril 2018 dans laquelle cette dernière imagine l'arrivée d'une épidémie catastrophique. Le plus surprenant, c'est la similitude avec le coronavirus : ce dernier début en Chine avant de se propager petit à petit dans le monde entier, avec une grosse concentration aux États-Unis et en Europe.



Cette simulation a été faite en partenariat avec le Forum économique mondial qui, comme chaque année, réunit toute l'oligarchie mondialiste. Plus étonnant, la fondation de Bill et Mélinda Gates a partiellement financé un brevet d'une souche du coronavirus, détenu par l’Institut Pirbright.



Alors, véritable plan diabolique entre Bill Gates et les puissants de ce monde pour réduire la population ? Pas sûr... En effet, la simulation effectuée avec Forum économique mondial était également en partenariat avec l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.



Il faut savoir que cette dernière oeuvre pour "protéger la santé des populations face aux épidémies" et mène des études financées par des institutions privées, comme celle de Bill Gates.



En octobre 2019, un exercice de simulation de pandémie appelé « Event 201 » a bien eu lieu, mais il s'agit d’une « pandémie fictive de coronavirus ». Les coronavirus sont une grande famille de virus et celui sur lequel s'est appuyé l'exercice ne correspond pas à l'actuel 2019-nCoV.



Concernant le brevet, Pirbright est un centre de recherche britannique qui travaille depuis quelque temps sur un coronavirus animal, pas humain :

L’Institut détient le brevet no 10130701 qui couvre le développement d’une forme affaiblie du coronavirus qui pourrait potentiellement être utilisée comme vaccin pour prévenir les maladies respiratoires chez les oiseaux et autres animaux. (… ) Nous n’avons pas encore développé de vaccin, mais la recherche est en cours.

Chacun est libre d'avoir un avis, mais attention à ne pas tomber dans les méandres du net... La fondation de Bill Gates a d'ailleurs annoncé faire un don de 10 millions de dollars pour aider la Chine et l’Afrique face à cette épidémie...

Source