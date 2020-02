Nvidia perd les jeux Activision Blizzard sur GeForce Now

Lancé la semaine dernière pour le grand public, GeForce Now de Nvidia a de solide arguments pour s'imposer comme est LE service de cloud gaming. Alors qu'on peut y jouer partout (sauf iOS pour le moment), Nvidia vient de subir un premier revers avec la perte des jeux Activision-Blizzard.

GeForce Now : l'offre de lancement

Celui qui fait concurrence à Google Stadia, Microsoft XCloud et autre Shadow, a en effet du retirer les jeuxde Activision Blizzard. En effet, bien que la plateforme supporte une grande partie des jeux avec pour certains une optimisation particulière, il faut tout de même l'accord des éditeurs.



Après un désaccord certainement financier, GeForce Now perd des jeux comme Overwatch, World of Warcraft et autres Call of Duty. Nvidia n'a donc pas réussi à faire craquer Blizzard qui a l'habitude d'interdire l'utilisation de ses jeux sur les services de cloud computing.



GeForce Now n'en reste pas moins attrayant comme l'indique le post du support qui fait état de 1500 jeux disponibles à date et de négociations en cours. D'ailleurs, Nvidia indique continuer de travailler à un accord avec Blizzard. L'espoir fait vivre comme disait l'autre...



