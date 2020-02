Project xCloud : Microsoft ouvre le bal sur iOS avec Halo: The Master Chief Collection

Guillaume Gabriel

On a tendance à l'oublier, mais Microsoft aussi prépare son lancement dans le monde du jeu en streaming : en effet, avec son Project xCloud, le géant américain souhaite proposer une véritable expérience vidéoludique sur iOS et Android.



Disponible en bêta depuis l'automne dernier sur le système d'exploitation de Google, Microsoft lance aujourd'hui le coup d'envoi des tests sur iOS en publiant Halo: The Master Chief Collection sur TestFlight.

Microsoft lance Halo: The Master Chief Collection sur iOS

Malheureusement, rares sont les chanceux à avoir accès à cette bêta, étant donné que seulement 10 000 places sont disponibles :

Depuis que nous avons lancé la bêta de Project xCloud l'année dernière, nous avons continué à répondre aux demandes de support iOS. Nous avons testé un client iOS en interne et aujourd'hui, nous franchissons la prochaine étape en rendant l'aperçu de Project xCloud disponible pour les utilisateurs iOS via le programme TestFlight.

Seulement trois pays sont éligibles pour le test de la bêta pour le moment : les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.



Pour le moment, seul Halo: The Master Chief Collection est disponible en raison de la politique d'Apple, mais Microsoft prévoit plus de 3 500 jeux Xbox dans les années à venir.



