Veritas : le nouveau puzzle narratif est de sortie sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Attendu, le nouveau jeu du studio Glitch Games est arrivé. Nommé Veritas, il s'agit d'une suite spirituelle à l'excellente trilogie Forever Lost. Mais plutôt que de replonger dans une aventure 2D en point & click, Veritas passe à la vitesse supérieure en apportant un moteur 3D qui nous rappelle les cadors du genre comme The Room.



Découvrez le trailer vidéo :

Veritas : une aventure unique disponible sur iPhone et iPad

Veritas aura mis le temps. Annoncé en 2017 pour une sortie en 2018, le puzzle narratif a été repoussé à plusieurs reprises, mais nous arrive enfin après quelques jours de précommande.

Veritas est un jeu de casse-tête qui pose LA question : qu'est-ce que la vérité et est-ce important ?



Ayant proposé de participer à une étude menée par Veritas Industries, vous vous retrouvez maintenant à vous réveiller dans une petite pièce sans souvenir de ce qui s'est passé la veille.



La dernière chose dont vous vous souvenez est de signer sur la ligne pointillée et de suivre des gens sympas portant des manteaux blancs, mais ils n'auraient pas pu vous mentir, n'est-ce pas ? Ils étaient médecins...



Dans ce jeu de puzzle narratif, le joueur doit explorer un mode sombre, inquiétant et rempli de mystères afin de comprendre ce qui s'est passé et comment en sortir. Avec vous, un appareil photo qui vous permet de capturer tout ce qui est important : affiches, indices, murs ou de taches de sang. Tout ceci vous sera utile à un moment ou à un autre afin de résoudre des énigmes et reconstituer le mystère.



Les puzzles justement, sont nombreux et variés. Parfois basés sur vos trouvailles, parfois sur des jeux de mots, ils apportent tous quelque chose au scénario.



Bref, un excellent jeu de réflexion mêlant aventure et puzzle, le tout enrobé par une belle bande-son composée par Richard J. Moir. Un titre premium à tester d'urgence !



Notre avis sur "Veritas"

La note 4,5 / 5

Télécharger le jeu Veritas à 5,49€