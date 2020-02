Shadowgun War Games : le nouveau jeu de Madfinger est de sortie

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Fortement adopté lors des (longues) précommandes, Shadowgun War Games de Madfinger est enfin de sortie sur l'App Store et le Play Store. Plus d'un million de joueurs l'ont donc eu ce matin sur leur iPhone, iPad ou Android.



Regardez le trailer vidéo :

Shadowgun War : le FPS tactique de l'année ?

Si vous n'avez jamais mis la main sur un jeu de Madfinder, il faut savoir que l'on parle d'un FPS tactique free-to-play qui se distingue par des graphismes AAA et de l'action intense en 5v5.



Inspiré des titres comme Counter Strike, tout bon Shadowgun propose plusieurs modes de jeux dont le classique Combat par équipe, mais également la Capture de drapeau.



Pour une expérience parfaite, le FPS mobile affiche des contrôles personnalisables, et propose un chat vocal et textuel, idéal pour mener à bien les batailles les plus intenses. Toujours accessible aux débutants, Shadowgun War n'oublie en rien les hardcore gamers avec des cartes complexes et une bonne dose de personnalisation, le tout bien évidemment saupoudré de matchmaking permettant d'avoir des adversaires à sa taille. En piquant des idées chez Fortnite, Shadowgun War espère attirer une partie des millions de joueurs des Battle Royale qui monopolisent l'attention depuis deux ans.

A peine sorti, le nouveau Shadowgun est déjà passionnant et les développeurs annoncent du contenu à venir via les prochaines mises à jour : nouveaux héros, modes de jeu, événements, skins et émotes.



Prévoyez iOS 9 minimum sur iPhone 5S ou iPad Mini 2, et pratiquement 500 Mo d'espace disque. C'est parti !



Télécharger le jeu Shadowgun War Games