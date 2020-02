The Elder Scrolls: Blades passe en version 1.6

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

1

Nouvelle mise à jour du côté de The Elder Scrolls: Blades (v1.6, 1,2 Go, iOS 11.0), et pas n'importe laquelle, puisque cette dernière arrive avec un sac rempli de nouveautés.



Tout d'abord, la version 1.6 apporte la possibilité pour les joueurs de switch entre 5 ensembles de compétences, l'évènement Le jour du Coeur et une amélioration des quêtes.

The Elder Scrolls: Blades célèbre le Jour du Coeur

Même dans un jeu bourrin, on peut fêter le jour des amoureux : le studio de Bethesda a mis en place le Jour du Cœur qui permettra aux joueurs de mettre la main sur du contenu exclusif.

Les chargements – Les joueurs peuvent désormais sauvegarder jusqu’à 5 ensembles de compétences, sorts et équipements pour affronter tous les défis qu’ils rencontreront dans leurs quêtes ou en mode Arène. Les joueurs peuvent désormais changer leur équipement à tout moment en JcE ou entre deux manches en JcJ, et opter par exemple pour un ensemble d’armure plus solide ou un casque ignifuge. Les chargements se débloquent automatiquement dès que la ville atteint le niveau 4.

Le Jour du Cœur – Le 16ème jour de Clairciel, Tamriel met la tendresse à l’honneur à l’occasion du Jour du Cœur, un moment d’amour et de convivialité. Les joueurs pourront recevoir des objets cosmétiques en édition limitée ainsi que des récompenses gratuites. Ils pourront ainsi recevoir gratuitement pour leur collection le collier unique « l’Amulette de Mara » du 14 au 16 février, ainsi que l’emote « Cœur » du 12 au 17 février.

L’amélioration des quêtes et bien plus – La mise à jour 1.6 intègre de nombreuses améliorations, optimisations, ajustements, et bien plus encore. Ces améliorations incluent notamment une révision de l’estimation de la difficulté des quêtes, une option permettant de passer les cinématiques d’introduction de boss, l’ajout pour les notifications d’objets d’un code couleur indiquant leur rareté, la possibilité de stocker les coffres de donjon pour pouvoir les ouvrir ultérieurement, et bien plus encore.

Télécharger le jeu gratuit The Elder Scrolls: Blades