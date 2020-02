Google Stadia : cinq nouveaux jeux sont disponibles

Google Stadia, c’est le nouveau service de streaming de jeu de la firme californienne. Malgré un lancement avec beaucoup de bugs et un catalogue globalement vide, Google se rattrape progressivement en ajoutant de nouveaux contenus.

5 nouveaux jeux débarquent sur Google Stadia

Google Stadia, c’est un peu comme Apple TV+, avec un lancement avec un catalogue très limité.

La firme de Mountain View avait assuré qu’il y aurait de nombreux ajouts de jeux pour l’année 2020, histoire de rassurer un peu les abonnés au service !



Bonne nouvelle, aujourd’hui Google a dévoilé l’ajout de nouveaux jeux. Il s’agit de Serious Sam Collection, Panzer Dragoon Remake, Lost Worlds : Beyond the Page, Splitlings, et Stacks On Stacks.

Ce rythme devrait s’intensifier d’ici les prochains jours puisque la firme a pour ambition d’ajouter 120 nouveaux jeux sur Google Stadia.

Google propose son service de jeu en streaming a un tarif de 9,99€/mois, avec une résolution 4K sur les téléviseurs et du 1080p sur PC ainsi que certains smartphones et tablettes.

En ce qui concerne la fréquence d’images, on est à du 60 FPS.