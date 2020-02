Tout est permis (Lincoln Loud) : le nouveau jeu Apple Arcade

Tout est permis vient d'arriver sur App Store, le nouveau jeu hebdomadaire sur Apple Arcade.



Signé du prolifique concepteur de jeux Nickelodeon, Tout est Permis est aussi connu sous le nom de Lincoln Loud en anglais. Et pour cause, il s'appuie sur le dessin animé qui met en scène la famille Loud dont le fils Lincoln.



Regardez la vidéo du jeu :

Tout est permis : un jeu de réflexion pour petits

Dans son nouveau jeu, Nickelodeon vise évidemment les mineurs et même les enfants avec un jeu coloré, accessible et ludique. Basé sur la série que nos enfants connaissent, le titre cache un casse-tête où il faudra faire évoluer les personnages dans différentes situations afin qu'ils accomplissent leurs tâches mais surtout sans se percuter. Le gameplay est donc tout en geste avec notamment le tracé des voies à emprunter. Une sorte de Airport Mania en somme.



Pour pimenter l'ensemble, les collisions donnent lieu à des scènes rigolotes comme des tartes volantes, des couches pleines à craquer et surtout des bagarres ! Chaque lieu de la maison est prétexte à un niveau et à des scènes animées.



Bref, un bon petit titre à réserver aux enfants dont les parents sont abonnés à Apple Arcade. D'ailleurs, espérons que des titres plus "hardcore" nous arrivent prochainement, car une grande partie de la centaine de jeux est plutôt casual.



