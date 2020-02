Alexa : un ancien cadre révèle éteindre son haut-parleur pour des "moment privés"

Guillaume Gabriel

Alors que la vente de ses haut-parleurs intelligents continue d'exploser et d'augmenter (les enceintes Échos se sont écoulées à 15,9 millions d'exemplaires durant le dernier trimestre 2019), la firme de Seattle pourrait avoir quelques problèmes.



En effet, l'un de ses anciens cadres a été interviewé par BBC Panorama dans le cadre d'un reportage sur la bonne santé de l'entreprise, en se confiant sur ses craintes. L'année dernière, Amazon avait dû avouer que certaines conversations des clients étaient enregistrées puis retranscrites par des employés.



L'homme va encore plus loin, déclarant éteindre son enceinte connectée lorsqu'il souhaite avec une conversation privée.

Amazon et la collecte de données grâce à ses appareils

Avec Apple, Facebook et d'autres, Amazon avait dû admettre que certaines conversations étaient enregistrées par Alexa. Robert Frederick, un ancien cadre d'Amazon Web Services, a fait du bruit en déclarant éteindre son haut-parleur intelligent avec Alexa lors de conversations personnelles et particulièrement sensibles.



Une initiative étonnante alors que la firme déclarait que les enregistrements étaient anonymes et qu'elle permet désormais de refuser ses écoutes privées.

Celui qui possède, recueille les données et qui en a les droits est un roi. Tout tourne autour des données.

Pour contrer les anciennes accusations, Dave Limp, vice-président principal d'Amazon, avouait qu'Alexa gardait les enregistrements uniquement pour mieux reconnaître votre voix.



Le documentaire spécial Amazon sera diffusé par BBC One cette nuit.



