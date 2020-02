Angry Birds Tennis : le jeu disponible en accès anticipé sur iOS

Pendant un temps limité, les développeurs de Rovio permettent de jouer à son nouveau jeu Angry Birds Tennis (v0.2.2765, 178 Mo, iOS 10.0) en accès anticipé.



En effet, le célèbre studio finlandais qui a créé la série vidéoludique mettant en scène les oiseaux revient avec un jeu qui se consacre au tennis, avec un côté fun.



La semaine dernière, le jeu est apparu sur l'App Store américain, en surprenant son petit monde...

Angry Birds Tennis se lance en accès anticipé

Malheureusement, nous n'avons pas pu encore mettre la main sur le nouveau jeu, mais selon les premiers retours, Angry Birds Tennis offre des matchs de tennis rapides et adaptés aux mobiles, en solo ou contre d'autres joueurs.



Bien sûr, le jeu est disponible gratuitement, avec des achats intégrés, offrant des dizaines de personnages à débloquer avec des capacités spéciales. Divers modes de jeu sont proposés, mais les développeurs indiquent que d'autres arriveront via des mises à jour.



Idem pour les arènes, certaines sont à débloquer et d'autres s'ajouteront via des updates ! La période d'accès anticipé devrait durer "quelques semaines", ce qui signifie que vous n'avez pas beaucoup de temps pour essayer la nouvelle cuvée de Rovio.



Pour le moment, pas de date de sortie officielle, mais on imagine que le jeu sortira dans l'année.

Télécharger le jeu gratuit Angry Birds Tennis