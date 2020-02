Apple lance la production des AirPods, iPad et Apple Watch à Taïwan

Après le futur iPhone 9 et les Macbook, Apple aurait commencé à déplacer une partie de sa production des AirPods, iPad et Apple Watch de la Chine vers Taïwan, toujours à cause du coronavirus qui entrave les capacités des usines chinoises.

Taïwan : le nouvel eldorado pour la production d'appareils Apple

Selon le Taiwan News, Apple essaie de diversifier géographiquement sa chaîne d'approvisionnement en raison de la propagation du virus, qui a sérieusement affecté la production de produits Apple depuis la mi-janvier. Apple a l'intention d'augmenter progressivement la part de la production à Taiwan tout en essayant de maintenir sa coopération avec les fournisseurs historiques.



Concrètement, au moins un tiers des chaînes de production chinoises seront inutilisées au premier trimestre de cette année, et il serait presque impossible de revenir au niveau normal de production la mi-mars.



A date, le rapport de l'OMS fait état de plus de 2000 décès depuis le début avec plus de 73 000 cas, et même 1 909 nouveaux malades et 98 nouveaux décès au cours des 24 heures précédentes dans le monde.



Apple avait pris la parole il y a deux jours pour revoir ses prévisions trimestrielles à la baisse et indiquer que sa priorité était le bien-être de tous ceux qui étaient impliqués dans sa chaîne d'approvisionnement.



Toutes ces informations tendent donc vers une baisse massive de la production mondiale de la high-tech, avec des pics historiques de ventes de smartphones au plus bas depuis cinq ans, soit un écart plus de 15% avec les prévisions intiales.



Apple pourrait donc limiter les dégâts, et même revoir sa stratégie sur le long terme, notamment en raison du conflit commercial avec la Chine. Mais il faut aussi savoir que la majorité des composants sont toujours produits en Chine, et qu'Apple a des engagements contractuels avec ses sous-traitants. Tim Cook a du pain sur la planche...



