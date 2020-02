Coronavirus : Apple fait reprendre l'activité de 10 Apple Store

La vie revient progressivement à la normale en Chine après l'un des pires moments qu'a vécu le pays depuis très longtemps. Même si l'épidémie est loin d'être vaincue, les Chinois retournent au travail et osent à nouveau sortir de chez eux. Comme promis, Apple procède de son côté à la réouverture de ses boutiques, on vient d'apprendre que 10 nouveaux Apple Store sont désormais ouvert.

Ouvert, mais avec des horaires limités

Il y a 5 jours, Apple avait ouvert cinq de ses Apple Store à Pékin après plusieurs jours de fermeture. Aujourd'hui, ce sont dix Apple Store qui vont accueillir à nouveau la clientèle, avec bien évidemment des nettoyages plusieurs fois par jour, une prise de température régulière des employés et de chaque client qui franchit la porte et une limite d'occupation dans les boutiques.



Voici la liste des dix magasins qui reprennent une activité :

Hong Kong Plaza, Nanjing East Road, Pudong à Shanghai, Vientiane City, Taikoo Li à Chengdu, Hang Lung Plaza, Centennial City à Dalian, Pearl River New City, Sky Plaza à Guangzhou et Qingdao Vientiane City.

L'ensemble des employés ont été rappelés pour participer à l'ouverture et revenir travailler normalement.

Sur le site d'Apple, on annonce une ouverture à 11h et une fermeture à 18h. On est loin des fermetures habituelles à 22h. La firme de Cupertino perdra de l'argent, mais largement moins que si la boutique était complètement fermée.