Lancement de Disney+ : The Mandalorian ne sera pas disponible entièrement

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Nous y sommes presque... Le lancement officiel de Disney+ (v1.3.0, 214 Mo, iOS 11.0) approche à grands pas, puisque la date avancée du 24 mars est presque là. Le nouveau service de streaming se prépare donc à être disponible dans toute l'Europe, commençant à communiquer via les réseaux sociaux.



Au lancement, un beau catalogue nous sera proposé avec des dessins animés, des séries et des exclusivités provenant du géant du cinéma. Parmi eux, un certain The Mandalorian qui n'est autre qu'une création autour de l'univers de Star Wars...



The Mandalorian va vous faire patienter...

Son annonce avait provoqué un véritable raz-de-marée au sein des nombreux fans de la saga, appuyant l'impatience de l'arrivée de Disney+. Preuve que la série est attendue, on parle du show le plus téléchargé illégalement durant l'année 2019 (la série est déjà disponible aux États-Unis).



La première série originale majeure créée pour le nouveau service sera, bien sûr, disponible au lancement de la nouvelle plateforme, mais... Il ne sera pas possible de regarder tout d'un seul coup, étant donné qu'un seul épisode sera disponible, avec une mise en ligne des autres épisodes semaine après semaine.



En tout, il y aura 8 épisodes, ce qui laisse un mois et demi pour arriver au dénouement de la première saison...



