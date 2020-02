Foxconn a des plans d'expansion hors de la Chine face au coronavirus

On commence doucement à s'inquiéter autour des répercussions concernant le coronavirus : si les principales entreprises concernées avec des usines en Chine tentaient de rassurer sur d'éventuelles répercussions, les discours commencent à changer.



C'est notamment le cas d'Apple, qui indiquait à l'époque être serein sur la situation, avant de finalement se raviser et d'avouer que les objectifs financiers du mois de mars ne seront pas atteints. Pire encore, l'iPhone 9 pourrait être reporté d'au moins un moins, ou alors souffrir d'un stock bien léger pour sa commercialisation.



Foxconn, son premier fournisseur, se trouve en Chine et est actuellement en pleine lutte de l'épidémie, ne pouvant pas reprendre 100% de leurs activités.

Foxconn pourrait produire en dehors de la Chine

Ce dernier cherche donc à limiter la casse provoquée par le coronavirus, et déclare avoir des plans d'expansion hors de la Chine pour se rattraper. Toutefois, les dirigeants indiquent que les revenus seront touchés dans l'intervalle, selon Reuters.



Ainsi, la firme possède des usines dans des pays tels que le Vietnam, l'Inde et le Mexique et travaille sur une possibilité de lancer des productions ailleurs qu'en Chine.



Reste désormais à savoir quelles vont être les répercussions pour les consommateurs, avec notamment des chances d'assister à un report de l'iPhone 9 et de voir l'iPhone 12 connaître des problèmes de stocks.



