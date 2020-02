AirPods Pro Lite : une sortie d'ici 6 mois ?

Si nous avons déjà des AirPods et des AirPods Pro, Apple pourrait bien proposer une version d'entrée de gamme appelée AirPods Pro Lite. C'est la troisième fois que cette hypothèse est évoquée et c'est Digitimes qui remet le couvert avec même un lancement dans les six prochains mois.

AirPods Pro Lite : prochain carton d'Apple ?

Dans leur dernier rapport, nos confrères décrivent les AirPods Pro Lite comme des écouteurs véritablement sans fil - True Wireless - d'entrée de gamme. Si c'est la seule source parlant de la version "Lite", Ming-Chi Kuo avait récemment déclaré qu'Apple sortirait de nouveaux écouteurs sans fil au cours du premier semestre de 2020, sans les nommer. Le seul point de divergence entre les deux rumeurs concerne le positionnement tarifaire. Kuo parle de haut de gamme quand le journal taïwanais pense à de l'entrée de gamme.



Nous le verrons donc dans les prochains mois, d'autant qu'Apple travaille activement sur un casque HiFi et même des Powerbeats 4, un accessoire référencé dans le code d'iOS 13.3.1.



De notre côté, nous pensons que les AirPods Pro Lite, si ils sont confirmés, arriveront entre les deux gammes existantes, soit 199 ou 229€. A date, Apple vend les AirPods à 179€, et les AirPods Pro à 279€. Entre eux, la version avec boitier rechargeable par induction à 229€, sauf en cas de promotions.



