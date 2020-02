Coronavirus : un sous-traitant d’Apple demande à 800 employés de ne pas venir travailler

Les bilans quotidiens du Coronavirus ne s’améliorent pas. Chaque jour, il y a de nouveaux morts et infectés dû à la propagation du virus qui ne cesse d’envahir la Chine et même au-delà...



Dans ces conditions-là, il est difficile de faire travailler plusieurs centaines de salariés dans une grande usine.

800 salariés priés de rester chez eux

SK Hynix est un des fournisseurs les plus importants pour Apple. C’est l’entreprise qui fournit les puces mémoires dans les produits de la firme californienne.

Cette entreprise localisée en Chine (comme beaucoup d’autres) a demandé à 800 de ses salariés en production de rester chez eux suite au Coronavirus.



Cette mesure n’a pas été prise par le gouvernement chinois, mais par les dirigeants de SK Hynix qui ont jugé plus raisonnable de ne pas faire venir les employés étant donné qu’un salarié a été en contact avec quelqu’un ayant été infecté par le virus.

On se dit que 800 salariés c’est énorme, mais en réalité l’entreprise dispose de 18 000 salariés qui travaillent dans plusieurs usines et secteurs différents. L’impact sera donc minime pour les commandes d’Apple et de ses autres clients.



Cette mesure montre que la propagation du Coronavirus est toujours aussi intensive et que les conditions sanitaires sont strictes.



