Localiser mon iPhone permet de retrouver un iPhone perdu en mer

Il y a 1 heure

Julien Russo

Dans la majorité des cas, la superbe fonctionnalité d'Apple "Localiser mon iPhone" sert à localiser un iPhone qui a été volé ou égaré à la maison. Cependant, il existe aussi les maladroits qui font tomber leur iPhone pendant une activité. L'utilisateur Reddit u/Sh0ham a tenu à raconter la magnifique expérience de son frère avec cette app qui lui a permis de retrouver son téléphone perdu en mer !

En 24h, il retrouve son iPhone égaré

Le frère de l'utilisateur u/Sh0ham qui est passionné de voyage avait décidé d'aller près de Zanzibar, un archipel tanzanien qui se trouve au large des côtes de l'Afrique de l'Est. Un endroit magnifique, où il a d'ailleurs beaucoup aimé les plages, les galeries d'art, les traditions culinaires... Bref, un voyage qui donne envie !

Lors d'une après-midi, le propriétaire de l'iPhone va prendre la décision de faire une balade en bateau sur l'océan indien. Un moment qui s'annonçait à l'avance unique et inoubliable. Sauf, que tout ne s'est pas passé comme prévu...

Alors que le bateau navigue sur l'eau transparente, un incident va provoquer la chute de l'iPhone qui va finir par tomber dans l'eau.

Malheureusement le bateau ne n'arrête pas à temps pour retrouver l'iPhone. Il décide alors d'abandonner et se dit que son iPhone est perdu. Une fois la balade en bateau terminée, le frère ne cesse de penser à son iPhone noyé avec toutes ses données personnelles dedans.

Il pense alors à se servir de l'application "Localiser mon iPhone" qui permet justement de récupérer un iPhone via la géolocalisation.

Malgré tout, il a eu de la chance dans son malheur, puisqu'au moment où l'iPhone est tombé, la fonction pour rechercher son iPhone en cas de perte était activée et la batterie était pleine !

Le deuxième détail a été déterminant dans la recherche de l'iPhone.

Comme vous pouvez le constater dans la photo ci-dessus, l'appareil a immédiatement signalé sa positon quand l'app "Localiser mon iPhone" s'est ouverte.



Par chance, l'iPhone s'est déplacé pendant toute la nuit aux rythmes des vagues ce qui a permis de le rapprocher de la plage. Aperçu par un pêcheur (grâce à l'eau transparente), celui-ci a été récupéré et redonné à son propriétaire.

Si l'iPhone a résisté pendant 24 heures dans l'eau salée, c'est grâce à la protection qu'avait mis au préalable son propriétaire en se disant "c'est au cas où...".

Si la fonction "Localiser mon iPhone" n'est pas activée sur votre iPhone, nous vous conseillons fortement de le faire. Cela permet dans certaines situations de récupérer son iPhone égaré ou volé !



Personnellement, je l’ai déjà perdu dans un Uber et le chauffeur me l’avait rapporté quelques heures après ;)



