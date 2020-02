Call of Duty Mobile : le mode Rapid Fire fait son retour !

Déjà trois mois que l'excellent FPS Call of Duty®: Mobile (v1.0.10, 1,8 Go, iOS 9.0)est sorti sur nos téléphones, amenant ainsi l'univers de la franchise sur l'App Store et le Play Store. Le jeu, très bon, a attiré des milliers de joueurs dans le monde entier et vient, depuis peu, d'afficher une compatibilité avec les manettes.



De plus, les développeurs continuent de tout faire pour fidéliser ces joueurs, en amenant des cartes célèbres et en proposant des évènements. Récemment, c'est le mode Zombies qui s'est invité au sein du jeu, pour le plus grand plaisir des nombreux fans.



Pour continuer à surfer sur la vague du succès, les développeurs n'hésitent pas à ressortir des classiques ayant déjà fait leurs preuves sur consoles et PC. Dans la dernière mise à jour, c'est le mode Rapide Fire qui a pointé le bout de son nez.

Call of Duty: Mobile fait revivre le mode Rapid Fire

On parle d'un mode de jeu "intense et amusant" qui est disponible jusqu'au 26 février prochain et qui a déjà vu le jour quelques semaines auparavant, de façon limitée.



Pour décrire ce mode, il faut savoir que tous les joueurs ont les munitions illimitées et ont une réduction des délais de récupération des compétences des opérateurs et des scores. Autrement dit ? Un beau carnage qui vous attend !





Télécharger le jeu gratuit Call of Duty®: Mobile