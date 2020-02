Canal+ annonce par mail la gratuité de Disney+ pour certains de ses abonnés

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Comme vous avez pu le voir précédemment, Canal+ a signé un accord avec le groupe Disney pour la diffusion de Disney+ à travers ses offres. Le groupe français était parti pour proposer le service de vidéo à la demande en option payante, mais vient de changer de position ! L'entreprise française a pris la décision d'offrir Disney+ à certains de ses abonnés.

Canal lance une campagne de mail pour annoncer la bonne nouvelle

Disney+ débarque le 24 mars en France. La plateforme de streaming devrait être disponible sur tous les supports les plus utilisés comme les smartphones, les tablettes, les TV connectées, les boitiers connectées du type Apple TV et Chromecast... Mais également sur les équipements fournis par Canal+.



Plusieurs abonnés ont eu la surprise aujourd'hui de recevoir un mail de Canal+ qui leur annonçait la gratuité de Disney+ avec leur abonnement, alors qu'à la base cette option devait être payante. Cependant, derrière cette bonne surprise, Canal+ a fait un tri parmi ses abonnés qui peuvent avoir le service de streaming gratuit et les autres qui devront payer l'option.

Les abonnés Canal concerné sont exclusivement ceux qui ont souscrits au pack Ciné Séries qui intègre déjà Disney Cinéma. En même temps avoir la chaine de spécialisée dans les films Disney et ne pas avoir Disney+ inclus c'était comment dire... Étrange !



L'intégration se fera automatiquement à partir du 24 mars, sans action nécessaire sur l'espace client.

Si vous êtes abonné Canal+ et que vous n'avez pas encore reçu le mail alors que vous avez le pack Ciné Séries, pas d'inquiétude, la campagne de mail s'envoie progressivement comme l'a signalé le compte @InfoAbonneCanal sur Twitter.

C'est sans aucun doute un beau geste et une belle économie pour les abonnés Canal+.

Télécharger l'app gratuite myCANAL