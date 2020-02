iOS 14 : une vidéo montre le multitâche de l’iPad sur iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Réagir

Voici les premières images supposées d’iOS 14. Publiées par le leaker Ben Geskin, elles montrent à travers une vidéo qu’Apple aurait prévu d’apporter le multitâche de l’iPad sur iPhone. Autrement dit, iOS convergerait vers iPadOS sur ce point afin d’afficher plus d’informations quand on veut passer d’une application à une autre. Mais nous avons un doute sur l’authenticité.

iOS 14 ou un tweak issu du jailbreak

Alors que Ben affirme qu’il s’agit d’un build interne à Apple destiné aux ingénieurs, le résultat ressemble à plusieurs tweaks qu’on a déjà vus sur iPhoneTweak et qui permettent de simuler le multitâche de l’iPad sur iPhone.



Dans la vidéo (ci-dessous), vous pouvez donc voir une version interne d'iOS 14 s'exécutant sur un iPhone 11 Pro Max. Les applications apparaissent assez rapidement dans la vue multitâche. Un total de quatre applications s'affiche sur l'écran, et d'autres sont disponibles lorsque vous faites glisser votre doigt vers la droite.



De plus, on aperçoit rapidement un système de verrouillage qui permettrait, a priori, d’éviter de fermer certaines apps en les épinglant.



Cette nouvelle disposition est assez similaire à la vue multitâche sur iPad, de quoi faciliter son adoption. Et si ce n’est pas le cas, Geskin précise qu’un réglage existe pour changer le mode d’affichage. C’est ce qui nous fait penser qu’il s’agit d’un tweak comme SwitchCherish ou Gesto, Apple ne permettant pas de jouer avec les types d’affichage habituellement. Mais peut-être que le build interne d’iOS 14 le propose pour justement tester l’usage.



Nous devrons attendre d'autres fuites pour savoir ce que nous proposera iOS 14. On vous rappelle d’ailleurs que nous avions déjà publié la liste des appareils compatibles avec iOS 14 il y a près d'un mois. De même, Apple s’apprête à permettre le choix des apps par défaut dans iOS 14.



Enfin, voici la vidéo en question :