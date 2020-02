Un Mac à processeur ARM en 2021 ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Jusqu'à aujourd'hui, Apple a toujours fait confiance à Intel pour le processeur de ses iMac, Mac Pro et MacBook, en tout cas depuis l’abandon des puces PowerPC de IBM au milieu des années 2000. Cependant, ces derniers temps une rumeur persiste et laisse penser que le processeur ARM viendrait prochainement remplacer celui d'Intel. Une rumeur qui devient de plus en plus sérieuse surtout quand l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que le lancement est pour bientôt.

Une sortie pour le premier semestre 2021 pour les Mac ARM

Apple et Intel, un divorce qui va être acté dès l'an prochain ? Ça en a tout l'air si l’on en croit cette indiscrétion de Kuo. D'après le célèbre analyste, Apple serait en train de préparer un Mac avec son propre processeur sur base ARM, comme c’est déjà le cas avec les puces équipants les iPhone et iPad.



Mais quel serait l’intérêt ? Apple a dans l’idée de mutualiser les coups de développement des processeurs de ses appareils, mais aussi d’en maîtriser la totalité. Sans Intel, la firme pourrait aller plus loin en termes de performances, d’intégration et même de marges financières. Sans compter que l’uniformisation de sa gamme permettrait d’avoir des logiciels qui tournent partout sans encombre.



Désormais, il ne reste qu’à attendre une annonce officielle, d’autant que Intel avouait à demi-mot que la firme à la pomme pouvait sortir un Mac sans elle en 2020.



Quand on voit que le futur iPhone 12 fera aussi bien que les MacBook Pro 2019, on se dit que c’est une très bonne idée.



