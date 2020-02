myCANAL : Canal+ en promo à -50% sur iOS, Apple TV, Android et Web

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

myCANAL qui va bientôt proposer Disney+ et qui vient d'ajouter le support du mode sombre s'offre une belle promotion. En effet, l'offre 100% digitale de Canal+ est à -50% en ce moment en partenariat avec Veepee, soit 9,90 € par mois seulement. Sans engagement et prix valable pendant au moins 24 mois, soit deux ans.

myCANAL est moins cher en ce moment

L'offre myCanal est valable jusqu'au 6 mars et comprend, outre les chaines Canal+ et Canal+ Sport, les chaînes de la TNT comme TF1, France 2, M6, C8, Eurosport, Disney Channel, L'équipe, etc. De plus, l'abonnement permet de regarder plus de 300 films inédits par an disponibles en replay pendant plusieurs mois, ainsi que les séries Création Originale CANAL+ et les grandes séries internationales. Sans oublier la Ligue 1, la Premier League, la F1, le Top 14, etc

Par contre, il faut savoir que tout accès doit se faire via l'application myCanal sur PC, Mac, tablette ou smartphone. Sans oublier les Apple TV et Android TV, cités dans la page de support.



Pour revenir sur le tarif, la promo fait état un prix garanti pendant 24 mois. Cela signifie qu'il peut augmenter après, mais pas forcément. L'offre MyCanal est normalement affichée à 19,90€.

Si vous recherchez une offre complète et multi-support, MyCanal est un excellent choix, surtout si vous avez une Apple TV puisque l'app est soignée et performante avec de la 4K et de nombreuses fonctions comme le « mode expert » pour les rencontres sportives.



PS : si vous avez moins de 26 ans, myCanal est automatiquement proposé à -50% en passant par le site officiel.

Télécharger l'app gratuite myCANAL