TV Samsung QLED 43 et 55" en promotion à 699€ (AirPlay, Apple TV)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

5

Grosse promotion sur les derniers modèles de téléviseurs chez Samsung. En effet, la gamme QLED 2019 s'affiche à 699€ en 43 pouces et surtout au même prix en 55 pouces au lieu de respectivement 899 et 1299€.



On parle d'écrans compatibles avec AirPlay et Apple TV, idéal pour les utilisateurs ayant du matériel Apple à la maison.

TV Samsung QLED 2019 : super bon plan !

Depuis début 2019, Apple a enfin ouvert sa technologie AirPlay 2 et son app Apple TV aux constructeurs tiers comme Samsung, Sony, LG ou Vizio. La série QLED de Samsung fait partie des appareils compatibles et allie l'esthétisme à la qualité avec une dalle QLED dernier cri et de nombreux modes pour les amateurs de cinéma, de jeux et de divertissement.



Les écrans QLED utilisent la technologie des points quantiques en plaçant une couche de nanocristaux liquides entre l’écran LCD et le système de rétroéclairage LED. Cela permet d'avoir des couleurs plus éclatantes et des noirs plus profonds, sans perdre en luminosité, contrairement à l'OLED.



Pour le reste, la gamme QLED 2019 propose la 4K / UHD, le HDR10+, le Bluetooth 5, le Wi-Fi et une compatibilité avec Google Assistant et Alexa. Sans oublier la partie AirPlay et Apple TV, évidemment. Sans oublier SmartThings de Samsung, le Bluetooth Audio et les assistants Bixby, Alexa et Google.



On notera que la version 55 pouces est compatible 100 Hz.

On trouve une promotion chez Boulanger et RueDuCommerce :

Voici modèle 43 pouces QLED 2019 :

Les avantages de QLED 2019

Technologie QLED

Nombreux modes intelligents

Un look parfait

Un prix canon

Notre avis sur "TV QLED 43 pouces 2019" ( Samsung )