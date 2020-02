iOS 13.4 : OS Recovery permet de restaurer l'iPhone sans Mac / PC

Hier à 21:30

Medhi Naitmazi

3

La troisième bêta d’iOS 13.4 est arrivé il y a quelques minutes, et nous voilà déjà avec une nouveauté croustillante : OS Recovery.



Derrière cet anglicisme se cache une nouvelle fonctionnalité qui permet de se passer d'un PC ou d'un Mac pour restaurer un iPhone. Plus besoin d'iTunes ou du Finder de macOS Catalina.

Fini le port Lightning ?

OS Recovery : l'avenir de l'iPhone sans port Lightning ?

Repérée par 9to5Mac, « OS Recovery » n'est pas activée dans la dernière bêta d’iOS 13.4 mais du code et une illustration sont déjà disponibles. Ainsi, on comprend que cette nouveauté va permettre de restaurer un iPhone vers un autre (ou iPad) en mode sans fil, ou alors de brancher les deux en USB ensemble. C'est le même principe que l'outil de migration disponible sur macOS depuis des années.



Sans explication supplémentaire, il est difficile de savoir exactement ce qu'Apple a en tête, mais les rumeurs autour d'un iPhone 12S sans port Lightning nous viennent à l'esprit. En effet, il s'agit de la dernière pièce du puzzle pour un iPhone sans fil complet après l'arrivée de la recharge par induction sur l'iPhone X / iPhone 8 et la disparition de la prise jack sur l'iPhone 7.

Rendez-vous fin mars pour la version finale d'iOS 13.4.