Plants vs. Zombies 3 en soft-launch dans plusieurs pays

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Depuis juillet 2019, nous savons que Electronic Arts allait remettre le couvert en annonçant le fameux Plants vs. Zombies™ 3 (v1.15.0, 135 Mo, iOS 13.1), pour le plus grand plaisir des amateurs de la série vidéoludique. La bonne nouvelle, c'est que le jeu commence doucement, mais sûrement à voir le jour dans plusieurs pays.



En effet, le troisième opus est actuellement disponible pour tous sur Android, et en soft-launch dans trois pays sur iOS. La belle occasion de renouer avec vos plantes préférées et de vous débarrasser de l'invasion des zombies.

Plants vs. Zombies 3 disponible en Irelande, aux Philippines et en Roumanie

Plants vs Zombies 3 continuera d'être modifié pendant cette période de lancement en douceur, EA déclarant que les retours des joueurs seront pris en compte avant le lancement final du jeu.



Il faut savoir que le jeu risque d'être lancé petit à petit dans d'autres pays dans les prochains jours ! Pour ce troisième opus, adieu le jeu en paysage, place au portrait.



Les premiers retours évoquent également de nouvelles façons de gagner des soleils pour faire grandir vos plantes. Plants vs Zombies 3 sera disponible gratuitement, mais contiendra des achats intégrés.

