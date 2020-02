Romancing SaGa Re;Universe : en bêta fermée avant une sortie cet été

Il y a 56 min (Màj il y a 56 min)

Guillaume Gabriel

En novembre dernier, le célèbre studio Square Enix nous offrait une remasterisation du jeu Romancing SaGa 3 (v1.1, 769 Mo, iOS 9.0) sorti en 1995 sur Super Famicom. Connaissant un véritable succès à l'époque (1.5 million de ventes), le jeu a traversé les frontières pour la première fois !



Mais, les développeurs ne semblent pas vouloir s'arrêter là, tentant de faire connaitre sa série SaGa en Occident : ces derniers annoncent une traduction du jeu Romancing SaGa Re;Universe pour une sortie durant l'année 2020.

Romancing SaGa Re;Universe entre en bêta fermée

Pour la petite histoire, le jeu Romancing SaGa Re;Universe est déjà disponible au Japon depuis 2018 où il rencontre à nouveau un certain succès. L'opus se déroule 300 ans après les événements de Romancing SaGa 3, avec un magnifique style pixel art !



Romancing SaGa Re;Universe devrait sortir cet été pour tous les appareils, mais les utilisateurs Android peuvent d'ores et déjà tenter leur chance pour accéder à la bêta privée du jeu, qui commencera fin-mars.



Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'univers SaGa, il faut savoir que Square Enix a lancé un site web recensant tous les jeux disponibles en anglais.

Télécharger Romancing SaGa 3 à 30,99 €