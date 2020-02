La WWDC 2020 pourrait être annulée

Il y a 46 min

Medhi Naitmazi

Les dommages collatéraux s’enchaînent suite à l’épidémie de coronavirus. Après le MWC 2020, c’est la F8 de Facebook qui vient d’être annulée par la firme américaine. Alors que la GDC - Game Developers Conference - voit les grands studios se retirer avant l’édition du mois prochain, il y a de fortes chances pour qu’Apple fasse machine arrière sur la Worldwide Developers Conference (WWDC) prévue pour juin.

Apple et Google : même combat ?

En effet, le réseau social vient d’annoncer que sa conférence F8 est tout bonnement annulé. Il s’agit de l’équivalent des WWDC et Google I/O qui rassemblent les développeurs spécialisés pendant plusieurs jours afin de présenter les nouveautés majeures.



Le calendrier était pourtant positionné aux 5 et 6 mai pour Facebook, soit dans plus de deux mois. Il est donc facile de penser que Google fera de même avec sa messe qui doit se tenir du 12 ou 14 mai, et même Apple qui lance toujours les hostilités début juin avec un keynote très attendu.



Du coup, il faudra peut-être se passer de la WWDC 2020 et assister aux nouveautés comme iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ou MacOS 10.16 à distance. Encore pire, Apple pourrait même remettre tout cela à plus tard.



