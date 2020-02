Apple propose une pub "Behind The Mac" en version manga

Julien Russo

Toucher toutes les personnes susceptibles d'aimer les nouveaux MacBook. Voici la philosophie de cette nouvelle publicité Apple, la firme veut que ses produits parlent à tout le monde et visent cette fois les Japonais avec cette publicité animée au rythme du morceau de Kaho Nakamura.

Une première dans la campagne "Behind The Mac"

Si vous appréciez les animés japonais, vous allez reconnaître des personnages connus issus des programmes comme Yama No Susume, Weathering with You, New Game!, Your name...

Tous les personnages utilisent des Mac et différents profils d'utilisateurs sont mis en avant.



On peut apercevoir l'adolescente assise dans sa chambre, le professeur, le musicien... Apple met en avant la créativité débordante de ses utilisateurs de MacBook et MacBook Pro.

On peut également apercevoir dans la vidéo des AirPods ! Ce genre de promotion n'est pas fréquente au Japon, mais Apple le sait, chez les jeunes japonais c'est à chaque fois un gros coup marketing.