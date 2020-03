Voici les 10 smartphones les plus vendus en 2019

Julien Russo

L'année 2019 a été une année plutôt satisfaisante pour les ventes de smartphone, le cabinet d'analyse Counterpoint Research a justement essayé d'en savoir plus sur les smartphones qui ont rencontré le plus de succès, après plusieurs semaines de recherches, le cabinet a livré un classement des smartphones qui se sont le mieux vendus dans le monde.

Apple et Samsung occupent 9 places sur 10

Chaque année qui passe c'est le même refrain, malgré les firmes chinoises comme Huawei, Xiaomi et Oppo qui essaient tant bien que mal d'inverser la tendance, c'est toujours Apple et Samsung qui vendent le plus de smartphones dans le monde. Comme nous n'avons pas de visibilité "officielle", c'est Counterpoint Research qui s'est chargé de donner une analyse sur l'état des ventes mondiales de smartphones en 2019.

Dans ce classement, on peut voir que c'est Apple qui l'emporte haut la main, la firme californienne a vendu énormément d'iPhone et c'est donc elle qui a le plus de smartphones dans ce Top 10.

Sans surprise avec les échos que nous avions eus dans le passé, c'est l'iPhone XR qui s'est vendu le mieux (et de loin !). Cette génération d'iPhone a la particularité de durer dans le temps, puisqu'il est sorti le 12 septembre 2018 et arrive toujours à mieux faire que des smartphones plus récents et plus puissants. Cela s'explique principalement par son prix plus accessible que les iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Derrière l'iPhone XR on retrouve l'iPhone 11 qui réalise une très belle performance, puisque seulement les mois de septembre, octobre, novembre et décembre sont comptabilisés (comme il a été commercialisé en fin d'année).



Plus loin derrière on retrouve le Samsung Galaxy A50 et A10.

Le seul smartphone non Apple et non Samsung qui se glisse dans le classement est L'Oppo A5, il a probablement su attirer le publique grâce à son écran de 6,5 pouces sans bord avec une encoche très réduite et ses performances saluées par la critique. À noter que son prix est l'un de ses plus forts atouts, il est commercialisé à un prix inférieur à 300€.

Derrière l'Oppo A5, on retrouve à nouveau des iPhone et Galaxy. Il y a l'iPhone 8, le Samsung Galaxy A20 puis l'iPhone 11 Pro Max qui déçoit un peu en ce qui concerne le nombre de ventes. Le smartphone star d'Apple est à la 8e position du classement.

On termine le Top 10 avec encore des iPhone, puisqu'on retrouve l'iPhone 7 et l'iPhone XS Max.



La domination d'Apple et de Samsung sur le marché des smartphones dans le monde est impressionnante. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier c'est que cela reste une analyse, elle ne reflète pas la réalité exacte des ventes en 2019.



