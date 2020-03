Alicia Keys va participer à des sessions "Today at Apple" en Apple Store

À l'occasion de la journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars prochain, Apple a prévu de sortir le grand jeu avec des ateliers "Today at Apple" comme on en voit rarement. Nommée "She Creates", la firme californienne a prévu d'organiser des ateliers pour mettre en lumière les femmes créatrices, partout dans le monde.

Plus de 100 sessions par magasin

Les ateliers spécial journée de la femme vont durer tous le mois de mars a annoncé Apple sur son site. À travers ces nombreux rendez-vous, Apple fera venir des femmes qui travaillent dans le domaine de la photographie, du design, de la technologique, des affaires, de la musique, du cinéma... Des intervenantes qui partageront leur quotidien professionnel, mais aussi pour la plupart leur passion !



Dans le domaine de la musique, plusieurs artistes ont été invités à participer aux ateliers en Apple Store, on retrouve par exemple les artistes Meghan Trainor et Victoria Monét ou encore Alicia Keys.

De grandes créatrices de mode comme Carla Fernández partageront également leurs secrets et feront découvrir leurs inspirations du moment.

L'idée vient de Deirdre O'Brien qui est la vice-présidente senior des Apple Store. Dans le communiqué officiel d'Apple, elle a déclaré : "Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple. Nous sommes ravis de célébrer la Journée internationale de la femme à travers la série de programmes "She Creates" et de proposer ces expériences à nos magasins afin que chacun puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde."