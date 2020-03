Call of Duty Mobile : la saison Désavoué est lancée

En octobre 2019, les amateurs de FPS se frottaient les mains en voyait Call of Duty®: Mobile (v1.0.10, 1,8 Go, iOS 9.0) faire son arrivée au sein de l'App Store et du Play Store. Les premiers retours ont été bons, très bons, et les développeurs profitent de cette belle plateforme pour étoffer le contenu.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de mettre à jour leur jeu pour proposer leur nouvelle saison avec son Passe de Combat.



Adieu les chiffres, place aux noms : les joueurs se lancent donc dans la saison Désavoué (Disavowed).

C'est donc officiel, les développeurs de Call of Duty®: Mobile laissent tomber les chiffres pour donner des noms a leurs nouvelles saisons. Dans Désavoué, qui durera jusqu'au 31 mars, on retrouve plusieurs belles nouveautés.



Ainsi, les joueurs peuvent profiter d'une toute nouvelle carte multijoueur, baptisée Cage, mais également le mode Warfare à durée limitée en 20v20 et un mode multijoueur One Shot One Kill.



Qui dit nouvelle saison dit nouveau Battle Pass avec des récompenses exclusives dont Soap ou encore l'Urban Tracker. Les développeurs ont également révélé que le mode Zombies sera supprimé de la version mondiale le 25 mars.

