L'écran de son MacBook Pro détruit par le siège d'un passager en avion

Il y a 5 heures

Julien Russo

Quand on est propriétaire d'un MacBook Pro qu'on a acheté plus de 2 000€, on devient paranoïaque sur les choses autour de soi qui pourraient le dégrader. Pat Cassidy lui ne s'attendait pas à cela, pendant son vol avec la compagnie Delta. L'homme qui faisait du montage vidéo a eu une mauvaise surprise quand le passager de devant à eu l'envie d'incliner son siège...

L'écran a complètement explosé

Il y a en réalité deux solutions, soit le MacBook Pro est vraiment fragile, soit l'impact a vraiment été très violent. Quoiqu'il en soit, Pat Cassidy a été choqué de ce qui s'est passé pendant son voyage. Alors qu'il avait posé son MacBook Pro sur la tablette en face de lui (ce qu'on fait tous pour regarder un film, une série ou tout simplement travailler), le passager d'en face a une envie soudaine d'incliner son siège, ce qui a provoqué une réduction brutale de l'espace entre le siège d'en face et la tablette.

Le siège va venir taper contre l'arrière de l'écran du MacBook Pro et l'écran se casse complètement, provoquant un affichage partiellement noir.

Premier réflexe, le propriétaire du MacBook prend son iPhone pour prendre en photo l'incident et apporter après la preuve à la compagnie aérienne Delta.

On peut apercevoir que les dégâts apportent une vision cauchemardesque du magnifique MacBook Pro d'Apple.

Pat Cassidy a partagé son expérience sur Twitter en déclarant : "Une petite note pour la boîte à suggestions, peut-être un petit panneau d’avertissement ou un moyen d’éviter que mon ordinateur portable soit détruit lorsque la personne devant moi incline son siège".



S'imaginant que la compagnie Delta allait rembourser au minimum les réparations de son Mac, il ne s'attendait probablement pas à cette réponse hallucinante...

Il y a eu un refus catégorique de payer les réparations ou de rembourser l'intégralité du MacBook Pro. Le service client de Delta lui a offert 7 500 miles, ce qui correspond à 75 dollars.



