Red and Blue : le jeu de cartes détaille son fonctionnement

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

En début d'année, les studios Brilliant Games et Hex Entertainment ont annoncé l'arrivée prochaine de nom de Red and Blue, un jeu de cartes qui sera disponible sur iOS et Android.



Ces derniers évoquent "un jeu de stratégie révolutionnaire qui ébranlera les fondations du genre" créé par un groupe de passionnés de jeux de cartes et de vétérans de l'industrie.



Récemment, les développeurs ont publié un billet sur leur blog qui détaille le fonctionnement du jeu et son champ de bataille dynamique.

Red and Blue : un jeu de cartes très attendu

Dans Red and Blue, le joueur incarne l'un des aventuriers au choix qui voyage vers une dimension inconnue pour la gloire, le pouvoir et la connaissance. Seulement, vous ne serez pas seul à tenter l'expérience et vous croiserez des rivaux qui feront tout pour vous écraser dans votre chemin vers votre but.



Concernant le jeu en tant que tel, on parle d'un TCG qui parlera à tous les habitués du genre : deux joueurs qui s'affrontent sur un plateau, avec des créatures, sorts et artefacts magiques.



Le plateau de chaque joueur est divisé en trois zones où les troupes peuvent être positionnées séparément - pour atteindre le héros, elles devront écraser les défenses de leur adversaire dans la même zone.



Les zones peuvent être améliorées pour devenir de véritables temples puissants qui repousseront les attaques adverses. Pour aller encore plus loin, il sera également possible de disséminer des pièges qui peuvent retourner une situation. Avec plus de 750 cartes incluses dans sa première version, 12 races de créatures, pièges, artefacts et sorts, les possibilités seront nombreuses pour les amateurs de stratégie !



Le jeu sortira sur smartphones et tablettes durant le deuxième trimestre 2020 !