Scandale : Des ouvriers chinois obligés de travailler en période de Coronavirus

Il y a 3 heures

Julien Russo

3

Cette information provient du média The Independant, il est révélé que plusieurs ouvriers de la région d’Ouïghours en Chine ont été contraints de travailler en pleine période de Coronavirus. Ils n'auraient pas eu le choix alors que les recommandations étaient de rester confinés à domicile. Plusieurs entreprises américaines sont concernées par cette pratique monstrueuse et très risquée pour la santé des salariés.

Deux fournisseurs d'Apple sont concernés

Une situation inadmissible. Des travailleurs chinois pour les sous-traitants de Nike, Volkswagen, Dell et Apple n'ont pas eu le choix que de travailler alors que le Coronavirus était à son pic le plus élevé en Chine. Ça c'est passé dans la région ouest du Xinjiang, plusieurs milliers de travailleurs ont été déplacés vers cette zone un peu moins sujette au problème du Coronavirus pour travailler dans un lieu confiné où ils étaient plusieurs milliers à se relayer jour et nuit pendant plusieurs semaines.

Avec un objectif : produire, produire et encore produire !



Le partenaire historique d'Apple Foxconn n'est pas concerné par ce scandale. Ce sont BOE Technology Group qui fournit des écrans LCD pour plusieurs produits Apple et O-Film qui est le fournisseur les modules caméras avant de l'iPhone qui sont accusées de cette pratique odieuse.

Apple a répondu très rapidement au scandale

La firme californienne s'est dite choquée que les sous-traitants avec lesquels elle travaille utilisent ce genre de pratique en pleine crise épidémiologique. Le porte-parole Josh Rosenstock a déclaré : "Apple est déterminé à garantir que chaque membre de notre chaîne d'approvisionnement soit traité avec la dignité et le respect qu'il mérite. Nous n'avons pas vu ce rapport, mais nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos fournisseurs pour garantir le respect de nos normes élevées."



BOE Technology Group qui a été pris la main dans le sac risque de vite être déçu, puisque d'après les dernières rumeurs, le géant chinois était bien parti pour être l'un des fournisseurs d'écran OLED pour l'iPhone avec Samsung et LG. À passer le business avant le côté humain, ce n'est pas sûr qu'Apple fasse confiance à l'entreprise pour signer le gros contrat que rêve la firme chinoise.