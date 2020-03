Android 11 : le 3D Touch est arrivé sur les Pixel 4

Google a livré une nouvelle salve de fonctionnalités pour les Pixel 4 qui sont actuellement sous Android 11 bêta. Le géant de Mountain View appelle cela feature drop et il s'agit de la seconde fois que les modèles du constructeur en bénéficient. Parmi eux, on trouve le Long Press, un équivalent du 3D Touch.

Android 11 : Long Press, Motion Sense et plus

Déjà connu, le Motion Sense est enrichi avec la possibilité d'arrêter la lecture d'un média simplement en passant la main par dessus l'écran. Autre nouveauté, la détection d'accident en voiture qui déclenche l'appel aux secours, tout comme l'accès au mode sombre selon les critères de jour / nuit. Mais le plus intéressant concerne le Long Press.



Si vous avez un Pixel 4 en bêta sous Android 11, vous pouvez appuyer fermement sur un élément pour avoir un menu contextuel ou tout autre interaction prévue par les développeurs. Il faudra que l'application en question utilise l'API Deep Press, disponible depuis Android 10.



Alors qu'Apple le faisait via un composant matériel (avant de le retirer le 3D Touch des iPhone 11), Google le fait de manière logicielle grâce à l'IA comme on peut le lire sur XDA. Le modèle d'apprentissage automatique sait quand l'utilisateur appuie fortement sur l'écran ; l'algorithme évaluant que l'empreinte étant "écrasée".



Malin, Google commence à l'utiliser plus largement dans son système et espère que les développeurs vont l'adopter. Par contre, l'appui fort ne remplace pas l'appui long qui est déjà présent. A voir si à l'usage, cela ne sera pas trop confusant pour l'utilisateur.

Pensez-vous qu'Apple devrait remettre le 3D Touch de manière logicielle ?



